Конгрессмены указали Помпео на связь «Азова» со стрельбой в США

Конгрессмены указали Помпео на связь «Азова» со стрельбой в США

Группа из 40 членов палаты представителей США во главе с демократом Максом Роузом попросили госсекретаря Майка Помпео объяснить, почему ряд экстремистских группировок, включая украинский батальон «Азов», не были включены Вашингтоном в список террористических организаций. Письмо конгрессменов опубликовано на сайте Роуза.

Согласно критериям Госдепа, для включения в список международных террористических организаций (FTO), такая организация должна быть зарубежной, участвовать или сохранять возможность и стремление участвовать в терроризме, угрожать безопасности граждан США, либо международным отношениям и экономическим интересам Вашингтона.

«Есть многочисленные примеры иностранных националистических групп, которые соответствуют этим критериям. Американские граждане заслуживают объяснений, почему эти группировки не внесены в FTO», — пишут конгрессмены.

«Азов» — широко известная ультранационалистическая организация, открыто приветствующая в своих рядах нео-нацистов, заявили члены палаты представителей. Они отметили, что в 2018 году конгресс запретил США выделять средства в случаях, если их могут использовать для финансирования «Азова», а в ООН говорили о нарушении прав человека и случаях пыток со стороны батальона. «Несмотря на эти факты, «Азов» годами продолжает вербовать, радикализировать и тренировать американских граждан», — заявили авторы письма, сославшись на данные ФБР.