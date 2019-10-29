Глава МВД Украины заявил о поддержке полка «Азов»

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков встретился с бойцам полка «Азов» в Мариуполе, чтобы поддержать их. Об этом он сообщил в своем Twitter-аккаунте. Ранее американские конгрессмены потребовали признать украинский батальон террористической организацией.

Он отметил, что «Азов» — «одно из самых профессиональных и подготовленных подразделений». «Наша философия — максимальная поддержка тех, кто защищает Украину», — добавил Аваков.

19 октября в палате представителей США попросили госсекретаря Майка Помпео объяснить, почему США не включили ряд экстремистских группировок, включая украинский батальон «Азов», в перечень международных террористических организаций (FTO). В самом отряде требование назвали информационной атакой, отметив, что полк официально входит в правоохранительные органы страны.

Позднее Аваков выступил в защиту «Азова», заявив, что позиция американских политиков может привести к кризису в отношениях с союзниками и ослабить позиции Украины в мире.