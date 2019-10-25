Глава МВД Украины выступил в защиту обвиненного в терроризме «Азова»

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков прокомментировал позицию американских конгрессменов, которые хотят признать украинский добровольческий полк «Азов» террористической организацией. Его комментарий приводит пресс-служба МВД.

Аваков считает, что эта позиция является «преднамеренной попыткой дискредитировать подразделение «Азов» и Национальную гвардию Украины, прежде всего, в сознании международных партнеров». Он заявил, что она может спровоцировать кризис в отношениях с союзниками и ослабить позиции Украины в мире.

Группа из 40 членов палаты представителей США во главе с демократом Максом Роузом 19 октября попросила госсекретаря Майка Помпео объяснить, почему ряд экстремистских группировок, включая украинский батальон «Азов», не были включены Вашингтоном в список международных террористических организаций (FTO).

Сам отряд называл это требование информационной атакой на Украину. В его заявлении отмечалось, что «Азов» является официальной структурой Национальной гвардии, подчиняется МВД и Генеральному штабу.