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«Азов» ответил на запрос конгрессменов США признать полк террористическим

«Азов» назвал требование группы американских конгрессменов признать полк террористической организацией информационной атакой на Украину. Заявление опубликовано на сайте «Азова».

«Руководство полка «Азов» заявляет, что данное обращение является ничем иным, как информационной атакой на Украину, ее суверенитет и государственную безопасность», — говорится в сообщении.

В заявление отмечается, что «Азов» является официальной структурой Национальной гвардии, подчиняется МВД Украины и Генеральному штабу. Приравнивая «Азов» к террористам, конгрессмены признают террористическими все другие украинские подразделения, которые защищали страну на фронте, заключили в «Азове». Кроме того, в батальоне отвергли упомянутую американскими законодателями связь застрелившим 51 человек новозеландцем Брентоном Таррантом, утверждавшим, что он проходил подготовку в «Азове».

Ранее в октябре группа из 40 членов палаты представителей США во главе с демократом Максом Роузом потребовали от госсекретаря Майкла Помпео объяснений, почему некоторые экстремистские формирования, в том числе полк «Азов», не включены в список международных террористических организаций (FTO). Обращение конгрессменов опубликовали на сайте Роуза. В документе указывается, что организация открыто приветствует неонацистов и «годами продолжает вербовать, радикализировать и тренировать американских граждан».
 

Теги: США, Украина, «Азов»
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