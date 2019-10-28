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США задержали двух боевиков в ходе операции по ликвидации лидера ИГ

Американские военные задержали двух боевиков террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) во время спецоперации по ликвидации их главаря в Сирии. Об этом сообщил глава Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли на брифинге, трансляция которого велась на телеканале C-Span.

«Двоих взрослых мужчин взяли живыми», — сказал он, добавив, что они находятся в американской юрисдикции на защищенном объекте.

Милли добавил, что военные взяли с места операции некие материалы, однако не стал рассказывать подробности, объяснив это тем, что с ними еще не ознакомились.

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Мониторинговая группа ООН не подтвердила ликвидацию аль-Багдади

27 октября президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные ликвидировали главаря ИГ Абу Бакра аль-Багдади в сирийской провинции Идлиб. По его словам, лидера террористической организации загнали в тупиковый тоннель, после чего он подорвал пояс смертника. В результате помимо него погибли трое его детей. Трамп добавлял, что силы США также убили много сподвижников аль-Багдади.

Президент отмечал, что Россия помогла США при пролете над частью Сирии, которую контролирует российский контингент. В Минобороны России заявляли, что не обладают достоверными данными о ликвидации лидера ИГ и не знают о российской помощи американской авиации.

Теги: ВВС США, Сирия, «Исламское государство», боевики
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