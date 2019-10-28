США задержали двух боевиков в ходе операции по ликвидации лидера ИГ

Американские военные задержали двух боевиков террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) во время спецоперации по ликвидации их главаря в Сирии. Об этом сообщил глава Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли на брифинге, трансляция которого велась на телеканале C-Span.

«Двоих взрослых мужчин взяли живыми», — сказал он, добавив, что они находятся в американской юрисдикции на защищенном объекте.

Милли добавил, что военные взяли с места операции некие материалы, однако не стал рассказывать подробности, объяснив это тем, что с ними еще не ознакомились.

27 октября президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные ликвидировали главаря ИГ Абу Бакра аль-Багдади в сирийской провинции Идлиб. По его словам, лидера террористической организации загнали в тупиковый тоннель, после чего он подорвал пояс смертника. В результате помимо него погибли трое его детей. Трамп добавлял, что силы США также убили много сподвижников аль-Багдади.