Путин наградил спасшую десятки пассажиров стюардессу

Президент России Владимир Путин наградил бортпроводницу авиакомпании «Ангара» Елену Лапуцкую медалью Нестерова. Соответствующий указ опубликован на портале правовых актов.

Медаль Нестерова также получил второй пилот авиакомпании Сергей Сазонов. Бортмеханик Олег Барданов и пилот-инспектор Владимир Коломин получили посмертно ордена Мужества. Экипаж удостоен наград за «мужество, отвагу и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях».

В конце июня самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара» совершил аварийную посадку в Новоангарске. Он следовал по маршруту Улан-Удэ — Нижнеангарск — Иркутск. Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и столкнулся со зданием очистных сооружений, после чего загорелся.

На борту лайнера находились 47 человек. В результате инцидента за медицинской помощью обратился 31 человек. Погибли два члена экипажа. Лапуцкая и Сазанов получили травмы, но покинули самолет только после того, как эвакуировались все пассажиры.