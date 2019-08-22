Экипаж аварийно севшего в Бурятии Ан-24 представили к госнаградам

Экипаж самолета Ан-24 авиакомпании «Ангара», совершившего аварийную посадку в Новоангарске, представят к госнаградам за проявленное мужество и профессионализм. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на правительство Бурятии.

«Погибшие Владимир Коломин и Олег Барданов представлены к ордену Мужества, Сергей Сазонов и Елена Лапуцкая — к медали Нестерова», — заявили в правительстве республики. Соответствующие документы переданы на рассмотрение в полномочное представительство президента в Сибирском федеральном округе.

27 июня самолет Ан-24, следовавший по маршруту Улан-Удэ — Нижнеангарск — Иркутск, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и столкнулся со зданием очистных сооружений. Самолет загорелся.

На борту были 47 человек. В результате аварии погибли двое членов экипажа — пилот и бортмеханик, более 30 человек обратились за медицинской помощью. Позже прокуратура установила, что очистные сооружения были возведены незаконно, что помешало движению самолета при аварийной посадке и привело к катастрофе.