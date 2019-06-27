Пассажирский самолет в Бурятии выкатился за пределы полосы и загорелся

В результате происшествия погибли два члена экипажа. Ранения, по информации местных властей, получили еще, по меньшей мере, 14 человек. В момент аварии на борту самолета находились 47 человек

Фото: ATV

В аэропорту города Нижнеангарск на севере Бурятии совершил аварийную посадку пассажирский самолет Ан-24. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря главы республики Алексея Фишева пишет ТАСС. Лайнер, согласно сообщению на сайте местного главка МВД, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся.

В результате происшествия, по предварительным данным, погибли два человека. Оба они, уточнили в полиции, были членами экипажа. Количество пострадавших в результате катастрофы уточняется. К 6:30 мск за медицинской помощью обратились семь человек, рассказали в ведомстве. Позже глава Бурятии Алексей Цыденов заявил о том, что число получивших ранения увеличилось до 14.

Авария, по данным представителей министерства, произошла около 10:20 по местному времени (5:20 мск). На борту самолета в момент происшествия находились 47 человек. Лайнер следовал по маршруту Улан-Удэ — Нижнеангарск — Иркутск. О причинах происшествия в республиканском главке МВД не рассказали.

Видео с места аварии публикует на своем сайте местное издание «Аригус online». На кадрах видно, как люди бегут от горящего самолета, из которого вырываются клубы дыма и открытое пламя.