Аварийно севший в Бурятии Ан-24 столкнулся с незаконными постройками

Очистные сооружения, с которыми в июне столкнулся Ан-24 в аэропорту Нижнеангарска, были построены незаконно, установила прокуратура. Они помешали свободному движению самолета при экстренной посадке и привели к катастрофе

Аварийная посадка Ан-24 (Фото: Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Бурятии / ТАСС)

Глава Северо-Байкальского района выдал разрешение на строительство очистных сооружений и наружной канализации вблизи аэродрома Нижнеангарска, где произошла авария Ан-24, нарушив законодательство, сообщила Байкальская транспортная прокуратура.

«Наличие строений вблизи взлетно-посадочной полосы аэродрома Нижнеангарск, построенных в нарушение закона, явилось препятствием к свободному движению самолета при экстренной посадке и привело к катастрофе», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Как отмечается, строительство сооружений на земельных участках вблизи аэродрома без согласования нарушает требования Воздушного кодекса и Федеральных правил использования воздушного транспорта. Кроме того, установила прокуратура, они были введены в эксплуатацию без согласования с органами Росавиации и в нарушение закона, регулирующего порядок установления и использования приаэродромной территории и санитарно-защитной зоны.