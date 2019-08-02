Аварийно севший в Бурятии Ан-24 столкнулся с незаконными постройками

Глава Северо-Байкальского района выдал разрешение на строительство очистных сооружений и наружной канализации вблизи аэродрома Нижнеангарска, где произошла авария Ан-24, нарушив законодательство, сообщила Байкальская транспортная прокуратура.
«Наличие строений вблизи взлетно-посадочной полосы аэродрома Нижнеангарск, построенных в нарушение закона, явилось препятствием к свободному движению самолета при экстренной посадке и привело к катастрофе», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Как отмечается, строительство сооружений на земельных участках вблизи аэродрома без согласования нарушает требования Воздушного кодекса и Федеральных правил использования воздушного транспорта. Кроме того, установила прокуратура, они были введены в эксплуатацию без согласования с органами Росавиации и в нарушение закона, регулирующего порядок установления и использования приаэродромной территории и санитарно-защитной зоны.