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Экономика ,  
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Миллер назвал способ снизить цену на газ для Украины

Стоимость газа для Украины при прямых поставках может быть на 20% ниже нынешней. Об этом заявил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым, расшифровку которой опубликовала пресс-служба правительства.

По его словам, поставки российского газа будут «значительно дешевле», чем реверсные из Западной Европы. «Мы говорили, что цена газа для конечных потребителей на Украине при прямых поставках может составлять до 20% минус по отношению к нынешнему уровню», — рассказал он.

Миллер отметил, что властям Украины необходимо дать «ясный ответ», будут ли они покупать российский газ. Исходя из объема желаемых поставок, Москва сможет понять, какие газотранспортные мощности должны быть зарезервированы на входе на Украину.

Срок действия текущего контракта на транзит российского газа через Украину истекает 31 декабря. Министр энергетики России Александр Новак заявлял, что Москва готова доказать Киеву эффективность и экономическую целесообразность прямого контракта на поставки российского газа. Ранее глава «Газпрома» доложил Путину, что, если Украина согласится на прямое соглашение, это поможет снизить цены на газ для потребителей на 25%.

Украина отказалась от покупки газа у России в ноябре 2015 года. В настоящее время она приобретает российский газ по реверсной схеме. Это значит, что газ Украине продают европейские страны, которые покупают топливо у России с поставками через украинскую газотранспортную систему, а затем излишки газа продают обратно Киеву.

Теги: Украина, Алексей Миллер, «Газпром»
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