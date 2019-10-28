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Путин и Меркель обсудили транзит газа в Европу через Украину

Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель в телефонном разговоре обменялись мнениями о продолжении транзита российского газа в ЕС через территорию Украины после 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В сообщении отмечается, что главы государств обсудили вопрос транзита топлива в связи с началом очередного этапа трехсторонних министерских консультаций России, ЕС и Украины в Брюсселе, на которых вырабатывается решение о транзите после того, как в конце 2019 года завершит действие нынешний контракт. Подробностей разговора пресс-служба не раскрывает.

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22 октября Россия, ЕС и Украина провели технические консультации в рамках подготовки к новому этапу переговоров по транзиту газа после 1 января 2020 года. Стороны обсудили имплементацию норм законодательства ЕС украинской стороной, а также затронули вопрос организации независимого оператора ГТС (газотранспортная система). Кроме того, они обсудили соглашение о взаимодействии между российскими и украинскими операторами ГТС.

Срок действия нынешнего контракта о транзите газа между Россией и Украиной истекает 31 декабря. В начале октября глава компании «Нафтагаз Украина» Андрей Коболев заявлял, что продление договора является бессмысленным. По мнению Коболева, должен быть создан новый контракт, заключенный по европейскому праву и с новым оператором.

Теги: Путин, Меркель, Украина, транзит газа
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