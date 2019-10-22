Россия, Украина и ЕС провели консультации по транзиту газа

Украина, Евросоюз и Россия провели технические консультации в рамках подготовки нового этапа переговоров по транзиту газа после 1 января 2020 года, сообщается на сайте украинской компании «Нафтогаз Украины».

Стороны обсудили прогресс Украины в имплементации норм законодательства ЕС, а также создании независимого оператора ГТС (газотранспортная система). Кроме того, они поговорили о подписании соглашения о взаимодействии между российскими и украинскими операторами ГТС. Помимо этого, обсуждалась методика тарифообразования при транспортировке газа.

Ожидается, что следующие трехсторонние переговоры по транзиту газа пройдут 28 октября.

РБК направил запрос в «Нафтогаз Украины».