«Нафтогаз» назвал бессмысленным продление контракта на транзит газа

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Киеву не имеет смысла продлевать с 1 января 2020 года действующий контракт на транзит газа с Москвой. Об этом заявил в ходе Украинского газового форума глава «Нафтогаза» Андрей Коболев, сообщает УНИАН.

«Мне тяжело представить, зачем новому оператору ГТС, зачем украинской стороне может быть интересно продление старого контракта», — сказал он.

По мнению Коболева, должен быть новый контракт, только по европейскому праву и только с новым оператором.

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