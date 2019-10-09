Бизнес , 09 окт, 14:59
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«Нафтогаз» назвал бессмысленным продление контракта на транзит газа
Киеву не имеет смысла продлевать с 1 января 2020 года действующий контракт на транзит газа с Москвой. Об этом заявил в ходе Украинского газового форума глава «Нафтогаза» Андрей Коболев, сообщает УНИАН.
«Мне тяжело представить, зачем новому оператору ГТС, зачем украинской стороне может быть интересно продление старого контракта», — сказал он.
По мнению Коболева, должен быть новый контракт, только по европейскому праву и только с новым оператором.
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