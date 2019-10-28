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Горбачев назвал крупнейшую стратегическую ошибку Запада

Бывший президент СССР Михаил Горбачев назвал расширение НАТО на восток «крупнейшей стратегической ошибкой Запада», сообщает «РИА Новости».

«Решение о расширении НАТО было крупнейшей стратегической ошибкой Запада, шагом к дестабилизации военно-политической обстановки в Европе и за ее пределами», — цитирует агентство новую книгу Горбачева «Что поставлено на карту: будущее глобального мира».

Горбачев добавил, что, когда этот вопрос обсуждался в условиях существования Организации Варшавского договора, некое «юридически обязывающее» соглашение о нераспространении НАТО в Восточную Европу «было бы абсурдом, нелепостью».

Летом 2017 года президент России Владимир Путин назвал ошибкой Горбачева отсутствие зафиксированных на бумаге гарантий нерасширения НАТО на Восток.

«Что касается «ошибки Горбачева», то в тех условиях даже обсуждать подобный вопрос было юридически невозможно», — ответил тогда Горбачев.

Политика
Горбачев ответил на критику Путина по поводу общения с НАТО

Как пояснял экс-президент, до июля 1991 года существовало два военно-политических блока — НАТО и Организация Варшавского договора, страны — члены ОВД этот вопрос не ставили.

Теги: Михаил Горбачев, НАТО
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