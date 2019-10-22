Горбачев назвал победителей в Холодной войне

Окончание Холодной войны было общей победой СССР и западных стран, но США объявили победителями себя. Об этом сообщил первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев в интервью газете Welt am Sonntag, говорится на сайте Горбачев-Фонд.

Объявив себя победителями в Холодной войне, США не подумали о том, как это повиляет на политику и отношения между Россией и западным миром, считает Горбачев. По его словам, западные страны начали вести себя так, «как-будто им все позволено». Он сделал вывод, что западные политики «не выдержали испытания новой эпохой», и именно в этом, по словам Горбачева, состоит «корень и первопричина нынешних проблем».

Ранее президент России Владимир Путин выразил надежду, что гонка вооружений не приведет к новой холодной войне. Он отметил, что даже если она произойдет, то затронет Россию в меньшей степени, так как страна обладает «перспективными, абсолютно эксклюзивными» видами оружия, которых нет у других стран.