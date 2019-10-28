Суд арестовал подозреваемого в подготовке расстрела в техникуме студента

Зарайский городской суд арестовал студента Бориса Банина, который, по версии следствия, готовил массовый расстрел сверстников и преподавателей в Луховицком аграрно-промышленном колледжа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Банина отправили в СИЗО до 23 декабря. Заседание суда проходило в закрытом режиме. Молодого человека подозревают по ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц).

Бориса Банина, который учился в зарайском филиале техникума с 2018 года, накануне задержали сотрудники ФСБ вместе с полицейскими. Как полагают следователи, он планировал атаковать свое учебное заведение и расстрелять студентов и преподавателей. При задержании у него обнаружили пистолет.

Мотивом подготовки к преступлению у Банина могли быть многочисленные конфликты с соседями по общежитию и другими студентами. Соседи Банина утверждали, что тот вырос в неблагополучной семье и часто проявлял признаки агрессии. Однокурсники молодого человека называют его тихим, спокойным и не шедшим на контакт человеком.