ФСБ задержала россиянина за подготовку убийства студентов техникума

У студента Луховицкого аграрно-промышленного техникума были конфликты со студентами и преподавателями. Он решил их убить и стал искать оружие

Фото: Стрингер / РИА Новости

В Московской области сотрудники ФСБ в ходе совместной операции с МВД задержали студента филиала Луховицкого аграрно-промышленного техникума Бориса Банина, который готовил убийство студентов и преподавателей зарайского филиала Луховицкого аграрно-промышленного техникума. Как сообщили РБК источники в ГУ МВД по Московской области и в Центральном аппарате МВД, при задержании у него обнаружили пистолет, похожий на пистолет Макарова.

Ранее о задержании учащегося, который готовился к убийству, сообщал Telegram-канал Baza.

Известно, что Банин учился в филиале техникума с октября 2018 года. За это время у него были неоднократные конфликты с соседями по общежитию, другими учащимися и преподавателями. В результате молодой человек задумал их убить и начал поиск огнестрельного оружия, боеприпасов к нему и взрывчатки.

В отношении Банина возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 (приготовление к преступлению) и п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

Самое громкое массовое убийство в учебном заведении в последние годы в России произошло 17 октября 2018 года в Керченском политехническом колледже. Тогда студент четвертого курса Владислав Росляков открыл на территории огонь из ружья и взорвал самодельную бомбу, после чего покончил с собой.