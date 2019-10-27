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Соседи подозреваемого в подготовке убийства в техникуме рассказали о нем

Односельчане и соседи студента Бориса Банина, которого заподозрили в подготовке убийства учащихся и преподавателей зарайского филиала Луховицкого аграрно-промышленного техникума, рассказали РБК о его «агрессивных» наклонностях.

«Часто он просто лез с кем-нибудь драться, одному парню это надоело, и Бориса избили так, что его пришлось вести в больницу», — объяснил один из соседей задержанного студента из села Подхожее. Также, по его словам, Банин интересовался оружием. «Точно помню, что у него было мачете, и он говорил, что у него есть ружье, — сказал собеседник РБК. — Как-то раз, примерно год назад, он меня просил купить ему биту, а он бы мне потом деньги отдал, но я отказался».

Другой односельчанин студента назвал «неблагополучной» семью, в которой жил Банин. Он отметил, что родители студента были лишены родительских прав, у отца и матери имелись проблемы с алкоголем. «Мать вроде бы лежала в психдиспансере или в подобном заведении. Отец был, но ситуация с ним непонятная, он жил отдельно от них», — рассказал он, добавив, что семья располагала небольшими средствами. Информацию о том, что у матери Банина имелось психологическое заболевание, также подтвердил РБК еще один знакомый студента.

27 октября ФСБ и МВД задержали студента филиала Луховицкого аграрно-промышленного техникума Бориса Банина. Его заподозрили в подготовке убийства студентов и преподавателей зарайского филиала Луховицкого аграрно-промышленного техникума. У него обнаружили оружие, похожее на пистолет Макарова. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 (приготовление к преступлению) и п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

Теги: ФСБ, стрельба
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