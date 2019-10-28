Знакомые рассказали о подозреваемом в подготовке убийства в техникуме

У подозреваемого в подготовке убийства студентов и преподавателей зарайского филиала Луховицкого аграрно-промышленного техникума Бориса Банина была коллекция оружия, а сам он был тихим и мало с кем общался. Об этом РБК рассказали его однокурсники.

«Он говорил, что любит коллекционировать исторические вещи, связанные с оружием», — заявил однокурсник Банина. По его словам, единственным опекуном юноши была бабушка, в связи с этим он получал стипендию.

По словам студента на курс старше Банина, тот все время был один и ни с кем не общался. «Он вроде тихий был, я думал, у него с головой проблемы <...> По сторонам все время смотрел, как будто искал кого-то. И еще выражение лица было странное, как у злодеев из мультиков, коварное, что ли», — сказал молодой человек.

Бывшая студентка техникума добавила, что знала Банина, но они мало контактировали. Она добавила, что ее однокурсник, с которым больше всего общался молодой человек, говорил, будто бы у того была коллекция оружия. «Больше он ни с кем не общался. Его поведение было странным. Он всегда ходил в наушниках, слушал странные песни. Когда воспитатель пыталась с ним поговорить, он сразу уходил. Человек, замкнутый в себе. Ребята в основном его гнобили и смеялись над ним», — сказала девушка.