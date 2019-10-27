В администрации Трампа отказались считать Россию союзником

США не считают Россию союзником, но в ситуации с проведением операции по ликвидации главы террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади интересы обеих стран пересеклись. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен в интервью NBC.

«Россия не является союзником Соединенных Штатов», — сказал О'Брайен. При этом, отметил он, «когда наши с Россией интересы совпадают, нет причин не работать с ними, прошлой ночью они совпали». Советник Трампа также отметил, что Россия представляет угрозу для США.

Материал дополняется