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Политика ,  
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В Турции сообщили детали операции по уничтожению аль-Багдади
Аль-Багдади прибыл в деревню в сирийской провинции Идлиб за двое суток до спецоперации США. Турецкие военные заранее знали о том, готовится операция по его уничтожению
Фото: Emrah Gurel / AP

Главарь «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России организация) Абу Бакр аль-Багдади приехал в деревню в Сирии, где его выследили, двое суток назад. Там его и выследили, сообщает агентство Reuters со ссылкой на неназванного представителя турецких властей.

В интервью Daily Sabah собеседник в турецком руководстве заявил, что Анкара и дальше будет тесно взаимодействовать с США и другими союзниками для борьбы с ИГ и другими террористическими группами. По его словам, турецкие военные заранее знали о готовящейся операции по ликвидации главаря террористов, обменивались информацией с американцами и координировали действия. Однако разглашать другие детали операции он отказался, объяснив это принятыми в разведывательном сообществе нормами.

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Ранее об участии в крупной операции вместе с США заявили и в командовании курдских «Сирийских демократических сил». Там не уточнили, в чем заключалась их помощь. В свою очередь в Багдаде рассказали, что иракская разведка оказала серьезную помощь в обнаружении местонахождения аль-Багдади.

Ранее стало известно, что в сирийской провинции Идлиб США провели спецоперацию, в ходе которой был убит аль-Багдади. По словам собеседников агентства Reuters, в ходе операции были задействованы в том числе военные вертолеты и самолеты.

Официальное заявление по поводу смерти аль-Багдади пока не появилось. По информации CNN, для начала власти хотят получить результаты теста ДНК, чтобы полностью убедиться в том, что погиб именно главарь ИГ.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Турция
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