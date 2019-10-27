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Политика ,  
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СМИ показали видео последствий спецоперации по уничтожению аль-Багдади

Государственное телевидение Ирака опубликовало видеозапись предполагаемого места проведения спецоперации по ликвидации главы запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» Абу Бакра аль-Багдади, сообщает Reuters.

Видеозапись опубликовал в своем Twitter телеканал Kurdistan 24, который находится в иракском Курдистане (автономный район в составе страны).

На снятом в дневное время ролике показан кратер в деревне Бариша на северо-западе Сирии, по земле разбросана разорванная и окровавленная одежда. На заднем плане видны несколько людей.

Позже канал опубликовал еще одно видео, предположительно, снятое в месте проведения операции. На нем показан сожженный остов машины, рядом с ним находятся местные жители.

Ранее Reuters со ссылкой на представителя администрации президента США сообщил о проведении спецоперации по уничтожению главы «Исламского государства». По данным Newsweek, в итоге операции главаря боевиков удалось ликвидировать. Позже телеканал CNN показал в своем эфире видео, предположительно, снятое в районе спецоперации.

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Официально в США уничтожение аль-Багдади не подтверждали. Ранее глава государства Дональд Трамп сообщил в своем Twitter, что «случилось кое-что очень важное», пресс-служба Белого дома анонсировала выступление президента.

В 2017 году Минобороны России сообщало о возможной ликвидации аль-Багдади в результате удара российских ВКС по предместьям Ракки, в то время считавшейся столицей «Исламского государства». Позже появились сведения, что главарь боевиков остается в живых, однако на протяжении долгого времени не удавалось проверить подлинность этой информации.

Теги: Сирия, аль-Багдади, «Исламское государство»
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