СМИ показали видео последствий спецоперации по уничтожению аль-Багдади

Государственное телевидение Ирака опубликовало видеозапись предполагаемого места проведения спецоперации по ликвидации главы запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» Абу Бакра аль-Багдади, сообщает Reuters.

Видеозапись опубликовал в своем Twitter телеканал Kurdistan 24, который находится в иракском Курдистане (автономный район в составе страны).

На снятом в дневное время ролике показан кратер в деревне Бариша на северо-западе Сирии, по земле разбросана разорванная и окровавленная одежда. На заднем плане видны несколько людей.

Позже канал опубликовал еще одно видео, предположительно, снятое в месте проведения операции. На нем показан сожженный остов машины, рядом с ним находятся местные жители.