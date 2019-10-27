СМИ показали возможное видео операции по уничтожению лидера ИГ

На записи не видно ни спецназовцев, ни самого главаря террористов. Ранее об уничтожении Аль-Багдади сообщили источники издания Newsweek

Телеканал CNN продемонстрировал в своем эфире видеозапись, якобы сделанную в районе спецоперации по уничтожению главаря «Исламского государства» (запрещенной в России организации) Абу Бакра Аль-Багдади.

На записи, сделанной ночью, вдалеке видны взрывы, слышны крики и отдельные выстрелы.

Это видео также показал голландский канал BNO News, который занимается предоставлением видеозаписей известным новостным агентствам. В настоящее время BNP News сотрудничает с MSNBC.

Ранее такую же запись выложил в своей социальной сети Мухаммед Рашид, называющий себя независимым сирийским журналистом. У самого Рашида запись названа «Налет неизвестных военных самолетов на деревни в провинции Идлиб».