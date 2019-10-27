Кадыров вспомнил слова Тарасы Бульбы из-за сообщений о смерти лидера ИГ

Глава Чечни Рамзан Кадыров процитировал Гоголя, комментируя в своем Telegram-канале информацию о возможной ликвидации лидера запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» Абу Бакра аль-Багдади.

Он напомнил о словах казацкого полковника Тараса Бульбы, героя одноименной повести Николая Гоголя, которые он сказал перед убийством сына Андрия. «Я тебя породил, я тебя и убью!» — заявил руководитель республики, отметив, что смерть аль-Багдади «мало что меняет».

Кадыров напомнил, что, несмотря на ликвидацию главы «Аль-Каиды» (организация запрещена в России) Усамы бен Ладена, террористическая организация по-прежнему продолжает свою деятельность. В этой связи глава Чечни отметил, что важно «полностью очистить» Сирию от боевиков ИГ.

Ранее Reuters со ссылкой на представителя администрации президента США сообщил о проведении спецоперации по ликвидации главаря «Исламского государства» Абу Бакра аль-Багдади. По данным агентства, решение провести операцию было принято после появления информации о том, что аль-Багдади скрывается на территории сирийской провинции Идлиб. Как сообщает Newsweek со ссылкой на источник в Пентагоне, в результате операции главаря боевиков удалось уничтожить.