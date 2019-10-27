Появилось видео переброски российских бронеавтомобилей в Сирию

В Сети появилось видео переброски российских бронеавтомобилей «Тигр» и «Тайфун-У» на сирийскую авиабазу Хмеймим. Ролик опубликовал телеканал «Звезда».

На видео показано, как к самолету подъезжают автомобили с нанесенными на них надписями «Военная полиция», они заезжают в транспортный отсек самолета. Позже в ролике видно, как бронеавтомобили покидают самолет.

27 октября Минобороны сообщило о доставке бронеавтомобилей для находящихся в Сирии подразделений российской военной полиции. Автомобили могут использоваться для перевозки личного состава, установки оборудования, а также систем вооружения. Ранее министерство заявило, что в сирийский город Кобани (Айн-эль-Араб) прибыла рота российских военных полицейских, которые будут проводить совместное патрулирование с турецкими военнослужащими.

22 октября в Сочи прошла встреча президента России Владимира Путина и главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, по итогам переговоров стороны подписали меморандум о взаимопонимании. В частности, достигнутые двумя странами договоренности предусматривают совместное патрулирование на глубине 10 км от сирийско-турецкой границы к западу и востоку от района операции Турции «Источник мира».