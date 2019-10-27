В Совфеде заявили о неготовности Киева к разведению войск в Донбассе

В Совфеде заявили о неготовности Киева к разведению войск в Донбассе

Киев не готов к разведению войск в Донбассе, заявил член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Twitter-аккаунте. Так он прокомментировал спор между президентом Украины Владимиром Зеленским и добровольцами в Донбассе, состоявшийся накануне.

По словам Пушкова, в то время как Зеленский «уговаривает «добробатов» покинуть позиции», дата встречи «нормандской четверки» «сдвигается в неясное будущее». «Выходит, саммит зависит от исхода спора президента Украины с ветеранами АТО», — написал сенатор, добавив, что это показывает «нулевую готовность» Украины к переговорам.

26 октября Зеленский посетил Донбасс. В ходе встречи один из бойцов спросил, встретится ли он с участниками акций против «формулы Штайнмайера». «Вы оружие отведите <...> Я президент этой страны. Мне 42-й год. Я же не лох какой-то», — ответил Зеленский. В штабе Операции объединенных сил общавшихся с президентом добровольцев назвали самозванцами.

1 октября контактная группа в Минске подписала «формулу Штайнмайера», предусматривающую особый статус и проведение выборов в Донбассе. Также было решено начать разведение сил 7 октября.

16 октября после трех неудачных попыток установить перемирие в регионе и добиться разведения военных сил и средств в районе Петровского и Золотого Зеленский заявил, что принятие нового закона об особом статусе территорий может пройти лишь после достижения договоренности о путях прекращения войны. Для этого он предложил встретиться в «нормандском формате».