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Синоптики предупредили о заморозках в начале ноября

В Москве ожидаются заморозки в конце следующей недели, сообщила РБК главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«В конце следующей рабочей недели минимальная температура в Москве будет порядка от минус одного до минус пяти градусов, и дневная температура будет слабоположительная», — сказала она.

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Позднякова добавила, что это воскресенье, 27 октября, будет самым теплым. Максимальная температура может составить 13–15 градусов тепла. По ее словам, такая погода близка к рекордным значениям для этих чисел октября.

Синоптик рассказала, что в ночь на понедельник столичный регион пересечет холодный атмосферный фронт, и температура воздуха начнет понижаться. Она отметила, что за фронтом «уже будут развиваться синоптические процессы по зимнему типу».

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По ее словам, воздух прогреется максимум до 8–9 градусов. Затем понижение температуры продолжится. Позднякова не исключила, что 30 и 31 октября в Москве пройдет мокрый снег и дождь. «В принципе последние числа октября — это такое время для Москвы, когда образовывается временный снежный покров», — отметила она.

22 октября ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщал РБК, что 27 октября постепенно начнет холодать и начнется «период предзимья». Он отмечал, что температура воздуха на неделе будет около нуля градусов, начнется снег и усилится ветер.

Теги: Москва, погода, новости РБК
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