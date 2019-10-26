Синоптики предупредили о заморозках в начале ноября

В Москве ожидаются заморозки в конце следующей недели, сообщила РБК главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«В конце следующей рабочей недели минимальная температура в Москве будет порядка от минус одного до минус пяти градусов, и дневная температура будет слабоположительная», — сказала она.

Позднякова добавила, что это воскресенье, 27 октября, будет самым теплым. Максимальная температура может составить 13–15 градусов тепла. По ее словам, такая погода близка к рекордным значениям для этих чисел октября.

Синоптик рассказала, что в ночь на понедельник столичный регион пересечет холодный атмосферный фронт, и температура воздуха начнет понижаться. Она отметила, что за фронтом «уже будут развиваться синоптические процессы по зимнему типу».