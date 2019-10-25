В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности из-за ветра

В Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра с порывами до 18 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Непогода продлится до 21:00 воскресенья, 27 октября.

Как сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, в пятницу, 25 октября, в столице и области ожидаются переменная облачность без осадков и юго-западный ветер до 6 м/с. «В Москве плюс 11–13 градусов, по области — 9–14 тепла», — добавил синоптик.

По данным портала «Метеоновости», 25 октября в столичном регионе из-за антициклона сохранится теплая погода. Однако из-за повышенного фона атмосферного давления и влажности около 60% у метеозависимых людей, страдающих хроническими заболеваниями сердца или дыхательной системы, может ухудшиться самочувствие.

Ранее синоптики сообщили о предстоящей теплой зиме: по их данным, на большей территории России с октября по март температура будет равна многолетним значениям или выше них. При этом, согласно прогнозу Росгидромета, в Центральном федеральном округе февраль будет холоднее прошлогоднего, а в Москве самым морозным станет январь — среднемесячная температура в составит минус 9,3 градуса.