На месте обрушения дома в Приморье не обнаружили следов взрывчатки

На месте обрушения дома в Приморье не обнаружили следов взрывчатки

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко сообщил журналистам, что на месте обрушения пятиэтажного жилого дома в поселке Новонежино не обнаружено следов взрывчатых веществ. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, работает штаб районной администрации, профильные службы устанавливают причины взрыва.

«После официального заключения будет известно, в чем причина. Пока следов взрывчатых веществ не обнаружено», — сказал Кожемяко.

Как пишет ТАСС, спасатели краевого МЧС извлекли тело погибшей при взрыве 44-летней женщины. Двое пострадавших доставлены в больницу — это ребенок и инвалид. По информации «РИА Новости», в результате взрыва в панельной хрущевке в Шкотовском районе Приморья пострадало 17 квартир.

Взрыв в поселке Новонежино произошел ночью 15 октября в 3:30 по местному времени (20:30 мск). В доме рухнули перекрытия между четвертым и пятым этажами, а также лестничный пролет и стена.