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Общество ,  
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В Приморье в жилом доме из-за взрыва снаряда обрушился потолок

Пятиэтажный жилой дом частично обрушился в населенном пункте Новонежино Приморского края. По предварительным данным, в результате погибла женщина, сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.

В результате взрыва рухнули перекрытия между четвертым и пятым этажом в панельной «хрущевке». Также обрушилась стена и лестничный пролет.

Как сообщил ТАСС глава Шкотовского района Виктор Михайлов, обрушение произошло в результате взрыва боеприпаса.

Материал дополняется

Теги: Приморский край, обрушение дома
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