Общество , 14 окт, 23:12
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В Приморье в жилом доме из-за взрыва снаряда обрушился потолок
Пятиэтажный жилой дом частично обрушился в населенном пункте Новонежино Приморского края. По предварительным данным, в результате погибла женщина, сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.
В результате взрыва рухнули перекрытия между четвертым и пятым этажом в панельной «хрущевке». Также обрушилась стена и лестничный пролет.
Как сообщил ТАСС глава Шкотовского района Виктор Михайлов, обрушение произошло в результате взрыва боеприпаса.
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