СМИ опубликовали видео с места взрыва жилого дома в Приморье

СМИ опубликовали видео с места взрыва жилого дома в Приморье

«Вести: Приморье» опубликовали видео с места взрыва в пятиэтажном доме в поселке Новонежино Приморского края.

На ночных кадрах с места происшествия виден разрушенный балкон на четвертом этаже панельного дома — у него отсутствует передняя стена. Также заметны выбитые окна в квартире, где произошел взрыв.

На земле под разрушенной квартирой видны обломки оконных рам. Автор видео снял оцепление, стоящих рядом сотрудников МЧС, автомобили экстренных служб.

Взрыв в Приморье произошел ночь в 3:30 по местному времени. По предварительной версии Следственного комитета, его причиной стал водонагревательный котел. В доме обрушились перекрытия между четвертым и пятым этажами, лестничный пролет и стена.