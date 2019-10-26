В Госдуме прокомментировали позицию Украины по возвращению России в ПАСЕ

В Госдуме прокомментировали позицию Украины по возвращению России в ПАСЕ

Попытки властей Украины использовать ситуацию с Крымом для того, чтобы поставить Россию в сложное положение в ПАСЕ, не отвечают интересам российского и украинского народов. Об этом первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил телеканалу RT.

Так он прокомментировал заявление председателя Верховной рады Украины Дмитрия Разумкова о том, что Киев отказывается искать компромисс в вопросе территориальной целостности на фоне возвращения России в организацию.

Новиков напомнил, что среди главных ценностей Парламентской ассамблеи — права человека. «Если из него исходить, то среди важнейших прав — право на самоопределение граждан тех или иных территорий», — подчеркнул он, добавив, что Крым вернулся в состав России демократическим путем.

По его словам, украинские политики своими действиями в ПАСЕ вносят раздор между двумя странами, что не отвечает интересам «единого народа».