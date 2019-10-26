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В Госдуме прокомментировали позицию Украины по возвращению России в ПАСЕ

Попытки властей Украины использовать ситуацию с Крымом для того, чтобы поставить Россию в сложное положение в ПАСЕ, не отвечают интересам российского и украинского народов. Об этом первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил телеканалу RT.

Так он прокомментировал заявление председателя Верховной рады Украины Дмитрия Разумкова о том, что Киев отказывается искать компромисс в вопросе территориальной целостности на фоне возвращения России в организацию.

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Новиков напомнил, что среди главных ценностей Парламентской ассамблеи — права человека. «Если из него исходить, то среди важнейших прав — право на самоопределение граждан тех или иных территорий», — подчеркнул он, добавив, что Крым вернулся в состав России демократическим путем.

По его словам, украинские политики своими действиями в ПАСЕ вносят раздор между двумя странами, что не отвечает интересам «единого народа».

Как передает украинское издание «Гордон», Разумков 26 октября встретился с генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич. На встрече он заявил, что Киев готов к диалогу с ПАСЕ, однако против компромиссов «с совестью, территориальной целостностью и достоинством людей».

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Новая украинская делегация отказалась от участия в осенней сессии ПАСЕ 23 сентября из-за восстановления членства и «полноценного участия» российской делегации в организации.

Участие России в ПАСЕ было восстановлено в конце июня этого года. Это право Москва потеряла в 2014 году, после присоединения Крыма и начала войны в Донбассе.

Теги: Госдума, позиция, Украина, ПАСЕ, возвращение, Россия
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