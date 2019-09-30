Глава украинской делегации в ПАСЕ попросила не игнорировать Россию

Глава делегации Украины в ПАСЕ, депутат Верховной рады от «Слуги народа» Елизавета Ясько заявила о необходимости поддержания диалога с Россией. Об этом она рассказала в интервью изданию «Левый берег».

«Отказываться от общения с россиянами — это, я считаю, неправильно. Мы не можем игнорировать Россию. Мы должны защищать свои интересы, но знать, что происходит», — сказала Ясько.

Ранее новая делегация Украины отказалась от участия в осенней сессии ПАСЕ, объяснив свое решение тем, что организация восстановила членство России в Парламентской ассамблее и нарушила собственные принципы и интересы.

«Когда Россию вернули в ПАСЕ, возник кризис доверия. И это не просто вопрос, который связан с Украиной, это вопрос легитимности правил этой организации. Украинская сторона не согласна с двойными стандартами», — отметила депутат.