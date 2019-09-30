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Политика ,  
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Глава украинской делегации в ПАСЕ попросила не игнорировать Россию

Глава делегации Украины в ПАСЕ, депутат Верховной рады от «Слуги народа» Елизавета Ясько заявила о необходимости поддержания диалога с Россией. Об этом она рассказала в интервью изданию «Левый берег».

«Отказываться от общения с россиянами — это, я считаю, неправильно. Мы не можем игнорировать Россию. Мы должны защищать свои интересы, но знать, что происходит», — сказала Ясько.

Ранее новая делегация Украины отказалась от участия в осенней сессии ПАСЕ, объяснив свое решение тем, что организация восстановила членство России в Парламентской ассамблее и нарушила собственные принципы и интересы.

«Когда Россию вернули в ПАСЕ, возник кризис доверия. И это не просто вопрос, который связан с Украиной, это вопрос легитимности правил этой организации. Украинская сторона не согласна с двойными стандартами», — отметила депутат.

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Новая делегация Украины в ПАСЕ объяснила отказ от участия в заседаниях

В связи с отказом от участия украинской делегации в работе Ясько посетит сессию ПАСЕ в качестве гостя. Глава делегации отметила, что у нее запланировано много встреч, в том числе с госсекретарем МИД Франции по вопросам Европы Амели де Моншален.

«Наша позиция сейчас и наше решение не ехать на грядущую сессию ПАСЕ показывает, что мы последовательны, что это государственная позиция», — уточнила она.

В разговоре с журналистом Ясько отметила, что имеет богатый опыт общения с российскими дипломатами и политиками. «Я окончила МГУ, была там в самое интересное время, в 2013–2014 годах. Меня там, мягко говоря, не всегда воспринимали нормально. Я знаю, как с этими людьми общаться, и считаю это, наоборот, только плюсом», — рассказала она. Депутат также добавила, что во время обучения в Оксфорде посещала лекции Ксении Собчак.

В конце июня ПАСЕ подтвердила полномочия российской делегации в организации. Таким образом, члены ассамблеи одобрили резолюцию, позволяющую России вернуться к полноценной работе в ПАСЕ. Москва лишилась права участвовать в сессиях и голосовать в 2014 году, после присоединения Крыма и начала конфликта в Донбассе.

Теги: ПАСЕ, Украина
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Новая делегация Украины в ПАСЕ объяснила отказ от участия в заседаниях
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