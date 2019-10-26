Минобороны Турции заявило о плановой реализации договоренностей с Путиным

Соглашение Турции с Россией о выводе курдских «Отрядов народной самообороны» (YPG) и «Рабочей партии Курдистана» (PКK) из северной части Сирии идет полным ходом. Об этом сообщил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, передает агентство Anadolu.

«Все нормально, и [сделка] идет по плану», — сказал Акар в Брюсселе после встречи министров обороны НАТО. Вывод курдских формирований проходит в соответствии с соглашением, достигнутым президентом Турции Реджепом Эрдоганом и российским лидером Владимиром Путиным в Сочи. Процесс должен быть завершен в следующий вторник, 29 октября, к 18:00 по местному времени, напомнил министр.

Акар подчеркнул, что операция на севере Сирии не допускала «никаких бесчеловечных действий», таких как нарушения прав человека или применение химического оружия. Министр также осудил то, что западные СМИ называют YPG/PKK «террористами», отметив, что на самом деле Турция стремится помочь всем этническим группам, пострадавшим от правления «террористической группы», включая курдов.

«Формирования YPG/PKK угнетали людей [в северной части Сирии]. Около 1,5 млн курдов вынуждены были покинуть территорию», — сказал он, добавив, что около 400 тыс. курдов уехали в Турцию и собираются вернуться в Сирию после создания на границе безопасной зоны.

Отвечая на вопрос об отношениях с НАТО, Акар заявил, что Турция выполняет все свои обязательства перед альянсом. «Существует серьезная террористическая угроза со стороны YPG/PKK и ИГ (террористическая группировка, запрещенная в России. — РБК) для нашей страны, мы хотим их оттеснить. И мы хотим сделать это с нашими союзниками» — сказал он.