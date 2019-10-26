Бутина назвала свои приоритеты по возвращению в Россию

Депортированная в Россию из США Мария Бутина заявила, что главным для нее приоритетом сейчас является возвращение к семье. Об сообщает «РИА Новости».

«На сегодняшний день я просто хочу вернуться к своей семье и сказать спасибо всем, кто меня поддерживал. Я бы не справилась без моих людей, граждан моей страны», — сказала она. Бутина уточнила, что в аэропорту ее будет встречать отец.

В субботу, 26 октября, россиянка улетела из Майами на самолете «Аэрофлота» в Москву. К 12:15 она должна прибыть в «Шереметьево». Телеканала RT опубликовал фото Бутиной на борту самолета.

Мария Бутина была задержана в июле 2018 года в США по обвинению в работе иностранным агентом с целью сговора. Гражданку России приговорили к 18 месяцам заключения. В связи с тем, что Бутина пошла на сделку со следствием, ей сократили срок на 10 дней. 25 октября ее перевели из федеральной тюрьмы в иммиграционную для дальнейшей депортации на родину.

