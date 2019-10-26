Экоактивистка Грета Тунберг собрала 10-тысячный митинг в Ванкувере

Шведская экоактивистка Грета Тунберг собрала десятитысячную аудиторию на митинге в Ванкувере. Об этом сообщает телеканал CBC.

Митинг был организован канадскими молодежными экологическими организациями в поддержку борьбы с изменением климата. Организаторы полагают, что политика федерального правительства способствовала высокому уровню концентрации парниковых газов и несет дальнейшую угрозу изменения климата.

«Люди у власти все еще ведут себя так, как будто нет завтрашнего дня. Мы, молодежь, требуем прекратить делать это, перестать игнорировать последствия своих действий и бездействия», — сказала Тунберг собравшимся.

16-летняя шведка Грета Тунберг стала известна после организации акций протеста, требую власти Швеции выполнять Парижское соглашение по климату. Она отказывалась ходить в школу и выходила на протест каждую пятницу, назвав свою акцию «Пятницы ради будущего». К этому движению стали присоединяться экоактивисты и жители других стран. В марте Тунберг была номинирована на Нобелевскую премию мира за ее вклад в экологическое движение. В октябре она была удостоена «Международной детской премии мира — 2019».

