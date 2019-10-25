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Глава комитета Госдумы ответил на предложение КПРФ вернуть смертную казнь

Глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что возвращение смертной казни не повлияет на ситуацию с преступностью в России. Об этом он сообщил ТАСС.

«Я категорический противник смертной казни. Очевидно, что она не влияет на криминогенную обстановку», — сказал он.

Крашенинников добавил, что в этом виде наказания нет смысла, так как во всем мире существуют судебные ошибки.

Политика
Кремль ответил на вопрос о возвращении смертной казни в России

25 октября КПРФ внесла в Госдуму проект обращения к президенту Владимиру Путину по поводу введения смертной казни как исключительной меры наказания. В документе депутаты попросили главу государства принять меры по возобновлению этой практики из-за усиления угроз терроризма и рецидивной преступности. Глава «Справедливой России» Сергей Миронов также заявлял, что фракция внесет в Госдуму законопроект о возвращении смертной казни для террористов и убийц несовершеннолетних.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выступала против смертной казни. В Кремле также отмечали, что не обсуждают вопрос о ее возвращении.

В середине октября на странице Госдумы в «ВКонтакте» появился опрос о введении смертной казни в России. Поводом стало убийство девятилетней девочки в Саратове и другие преступления.

Теги: Госдума, Павел Крашенинников, смертная казнь
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Кремль ответил на вопрос о возвращении смертной казни в России
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Матвиенко выступила против возвращения смертной казни в Россию
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