Глава комитета Госдумы ответил на предложение КПРФ вернуть смертную казнь

Глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что возвращение смертной казни не повлияет на ситуацию с преступностью в России. Об этом он сообщил ТАСС.

«Я категорический противник смертной казни. Очевидно, что она не влияет на криминогенную обстановку», — сказал он.

Крашенинников добавил, что в этом виде наказания нет смысла, так как во всем мире существуют судебные ошибки.

25 октября КПРФ внесла в Госдуму проект обращения к президенту Владимиру Путину по поводу введения смертной казни как исключительной меры наказания. В документе депутаты попросили главу государства принять меры по возобновлению этой практики из-за усиления угроз терроризма и рецидивной преступности. Глава «Справедливой России» Сергей Миронов также заявлял, что фракция внесет в Госдуму законопроект о возвращении смертной казни для террористов и убийц несовершеннолетних.