Дерипаска пообещал подарок за потерянного пса Дариуса

В Красноярске потерялся пес Дариус, который сбежал с улицы Металлургов в районе Садов. Информацию об этом в своем Instagram опубликовал бизнесмен Олег Дерипаска.

Дариусу десять месяцев. «Это крупный, худой, длинноногий пес чепрачного окраса в коричневом ошейнике», — говорится в сообщении. На ошейнике есть адресник. Пес «очень добрый и побаивается незнакомых».

Пес потерялся из приюта «ПовоДог», указал Дерипаска. По его словам, он «вырос в приюте», «жизни не знает», а на улице — пропадет.

«Нашедшему — ценный подарок от меня лично», — написал бизнесмен.

https://www.instagram.com/p/B4CWHpnlGyv/?igshid=1lxro3t8jcst4