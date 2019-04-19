Юристы назвали условия выдачи приза за данные о санкциях против Дерипаски

Общий призовой фонд составит $600 тыс., которые будут распределены между тройкой победителей. В рамках конкурса отберут лучшие журналистские расследования об причинах попадания Олега Дерипаски и его компаний под санкции США

Олег Дерипаска (Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg)

В интернете появился официальный сайт конкурса на лучшее журналистское расследование, целью которого будет выяснить, почему бизнесмен Олег Дерипаска и его компании попали в санкционный список Минфина США. Призовой фонд конкурса — $600 тыс.

О готовящемся объявлении конкурса на этой неделе сообщила газета Financial Times. Издание писало, что учредить призовой фонд конкурса намерены адвокаты Дерипаски. Отбором работ, как следует из данных на его сайте, будет заниматься адвокатское бюро ЕМПП, которое проводит адвокатское расследование в интересах бизнесмена. В дальнейшем журналистские расследования будут использованы при осуществлении адвокатского расследования.

Адвокаты напоминают, что санкции против бизнесмена были введены в апреле 2018 года. «В качестве обоснования своих действий Министерство финансов ссылается на ряд необоснованных слухов. Несмотря на полное отсутствие доказательств, эти слухи активно распространяются СМИ и политическими кругами», — говорится в сообщении на сайте. В нем уточняется, что призовой фонд создан для поддержки проведения журналистских расследований, направленных «на поиск источников диффамации, а также выяснение настоящих причин» включения Дерипаски и его компаний в санкционный список.

По условиям конкурса, работы могут быть подготовлены как коммерческими, так и некоммерческими организациями, как отдельными журналистами, так и группами журналистов, а также непрофессиональными журналистами и блогерами. Все работы должны соответствовать базовым принципам журналистки и могут быть выполнены в любом формате (письменно, в формате видео или аудио файлов, радиопередач, подкастов и репортажных блогов). Принимаются работы на русском и английском языках. Госслужащие на получение приза претендовать не могут, гласят правила.