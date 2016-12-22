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В «Булгаковском доме» в Москве сообщили о пропаже кота Бегемота
Общество, 15:02
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В «Булгаковском доме» в Москве сообщили о пропаже кота Бегемота

Заместитель директора музея-театра «Булгаковский дом» Наталья Склярова сообщила РБК о пропаже кота Бегемота.

«Была девушка-очевидец, которая видела, как незнакомая женщина схватила кота и понесла в сторону метро. Пока девушка сообщала охраннику, мы выбежали, но найти кота не смогли. Обошли все окрестности. У кота на ошейнике был написан адрес и телефон. Кот у нас с 2005 года, у него особый характер», — сообщила она.

По ее словам, женщина целенаправленно схватила кота и выбежала с ним из музея. Сейчас делом занимается полиция.

Живший в музее-театре кот Бегемот был назван в честь персонажа романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».

Теги: Москва , Михаил Булгаков , похищение
Главное
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