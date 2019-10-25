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«Дочка» РЖД допустила отказ от названия «плацкарт»

Директор «Федеральной пассажирской компании» («дочка» РЖД) Петр Иванов заявил журналистам, что в будущем компания может отказаться от названия «плацкарт», передает корреспондент РБК.

Иванов подтвердил планы ввести четыре класса обслуживания: бюджет, эконом, комфорт и бизнес. Предварительно они должны появиться в январе 2020 года.

Слова «купе» и «плацкарт», по словам Иванова, пока останутся, потому что они фигурируют в большом количестве нормативных документов, но в будущем от наименования «плацкарт» могут отказаться.

Фотогалерея 
Как будут выглядеть новые плацкартные вагоны РЖД

«Дочка» РЖД запустит первый поезд, полностью состоящий из новых плацкартов и купе, в конце ноября. Первые поезда от производителя «Трансмашхолдинг» появятся на маршруте Москва — Белгород. Всего на закупку вагонов в следующем году компания направит 36,6 млрд руб. Еще 16 млрд руб. уйдет на их модернизацию.

Ранее «Трансмашхолдинг» показала новые плацкартные вагоны. В них будут ярко-синие полки и бежевые стены, а каждое место получит собственные освещение и розетку. Общий столик при этом станет откидным, и в туалетной комнате вагона появится душевая кабина.

Теги: плацкарт, ФПК, РЖД
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