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Лавров допустил возвращение в Норвегию шпиона Берга «в любой момент»

Норвежец Фруде Берг, осужденный в России за шпионаж, может вернуться на родину в любой момент. Об этом сообщил журналистам глава МИД Сергей Лавров, видеозапись опубликована в Facebook российского дипведомства.

Отвечая на вопрос представителей норвежских СМИ, министр отметил, что ситуация с Бергом никак не влияет на отношения Москвы и Осло.

Фруде Берга арестовали в 2017 году, его обвиняли в сборе информации о российских атомных подлодках. Как утверждало следствие, ФСБ задержала Берга в момент получения документов, содержавших секретные сведения о российском флоте.

В апреле этого года его приговорили к 14 годам колонии строгого режима, суд проходил в закрытом режиме из-за наличия материалов с грифом «секретно». Берг вину не признал. Норвежец утверждал, что его обманули, скрыв от него, во что он ввязался. В октябре представитель защиты Берга сообщил, что его подзащитный подал прошение о помиловании, однако не стал уточнять, когда именно.

Теги: Сергей Лавров, шпионаж, Норвегия
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Осужденный за шпионаж норвежец Берг подал прошение о помиловании
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