Антикоррупционное бюро Украины закрыло дело против премьера Гройсмана

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) закрыло уголовное дело в отношении премьер-министра Владимира Гройсмана о возможном злоупотреблении властью и служебной халатности в связи с отсутствием состава преступления. Об этом сообщает агентство «Украинские новости» со ссылкой на материалы суда.

Как следует из постановления НАБУ, в ходе расследования проверялись возможные злоупотребления властью и служебная халатность Гройсмана в связи с передачей в управление Государственной пограничной службе здания санатория в Моршине (Львовская область). Следствию не удалось установить ущерб государственным интересам по итогам принятия кабинетом министров соответствующего распоряжения. 25 января детектив прекратила дело.

Решение было позже обжаловано в суде. Истец требовал возобновления расследования, однако в июне суд отклонил жалобу, заявив, что дело было закрыто на законных основаниях.

Досудебное расследование дела о возможном злоупотреблении властью и служебной халатности против премьер-министра Владимира Гройсмана было начато НАБУ в конце ноября 2018 года.