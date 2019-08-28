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Hewlett Packard Enterprise $15 (+11,86%) прогноз JP Morgan к 21.08.20 Купить
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Гройсман записал видеообращение перед уходом с поста премьера Украины

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман записал перед уходом с поста главы правительства видеообращение к своему приемнику и гражданам Украины. Видеоролик он разместил на своей странице в социальной сети Facebook.

По словам Гройсмана, он на собственном опыте убедился, что принимать решения, от которых зависят жизни миллионов людей, непросто. Своему преемнику он пожелал «сил, терпения и удачи». Гройсман также заявил, что новый премьер и правительство будут иметь дело со стабильной и активной страной. «Я благодарен всем за нашу общую заботу, совместную работу, за поддержку и критику, а также за ваше доверие», — заявил пока еще действующий глава кабмина Украины.

Запись в facebook пользователя Volodymyr Groysman

Новый состав Верховной рады Украины начнет работу 29 августа, в первые дни своей работы она сформирует новое правительство.

Источники РБК и местные СМИ ранее сообщали, что на пост премьер-министра президент Украины Владимир Зеленский намерен предложить экономиста Алексея Гончарука.

Гройсман занимал пост главы украинского правительства с апреля 2016 года. На этой должности он сменил Арсения Яценюка.

Теги: Владимир Гройсман, видеообращение, правительство Украины
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