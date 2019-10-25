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Представитель Дерипаски ответил на решение суда по иску к западным СМИ

Публикации британских изданий The Telegraph и The Times и американского The Nation, которые рассматривались сегодня в Арбитражном суде Краснодарского края, являются «образцовым примером безответственной журналистики», заявил РБК представитель бизнесмена Олега Дерипаски.

Он назвал «возмутительным» тот факт, что эти материалы для оправдания санкций против бизнесмена использовал Минфин США. По его словам, публикации изданий содержали «откровенную ложь со ссылкой на анонимные источники». Представитель Дерипаски отметил, что победа в суде является важным шагом в иске против OFAC (Управление по контролю над иностранными активами Минфина США. — РБК).

Общество
Суд удовлетворил иск Дерипаски к трем западным СМИ

25 октября Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск Дерипаски о защите деловой репутации к британским изданиям The Telegraph, The Times и американскому The Nation. Адвокат бизнесмена потребовал признать материалы изданий недостоверными, удалить их и опровергнуть ранее опубликованную информацию, которая порочит репутацию Дерипаски.

Представители изданий не присутствовали на судебном заседании. По словам представителя Дерипаски, они никак не отреагировали на поданный в их отношении иск. Это говорит о том, что у них нет правовых аргументов, заключил он.

Дерипаска подал иск к СМИ 17 сентября. Публикации изданий учитывал Минфин США, когда принимал решение ввести против бизнесмена санкции, пояснял его представитель. По его словам, в материалах использовали неподтвержденные слухи и обвинения.

Теги: Олег Дерипаска, санкции, Times, Telegraph, новости РБК
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