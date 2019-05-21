США ввели санкции против производителей «Панцирь-С» и ракет для С-400

Госдепартамент США ввел санкции в отношении двух российских предприятий и военного учебного центра из Гатчины за нарушение американского законодательства о нераспространении оружия массового уничтожения в отношении Ирана, КНДР и Сирии. Ведомство разместило соответствующий документ (.pdf) на сайте Федерального реестра.
В черном списке фигурирует учебный центр зенитных ракетных войск в Гатчине, Тульское конструкторское бюро приборостроения и московский машиностроительный завод «Авангард». Помимо них в списке Госдепа целый ряд юрлиц из Китая и Сирии. Формально санкции вступают в силу со среды, 22 мая.
Завод «Авангард» входит в концерн «Алмаз-Антей» и является единственным производителем ракет для зенитных ракетных систем С-300 и С-400, которые поставляютcя в российскую армию и идут на экспорт.
Речь идет о нарушении закона о нераспространении [оружия массового уничтожения] в отношении Ирана, Сирии и Северной Кореи (INKSNA).