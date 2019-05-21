США ввели санкции против производителей «Панцирь-С» и ракет для С-400

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаPink
...
USD Бирж. 64,39 -0,14 EUR Бирж. 71,98 -0,08 Brent 71,98 -0,57% USD Нал. 65,04 64,08 EUR Нал. 72,53 71,58 USD ЦБ 64,54 +0,05 EUR ЦБ 71,97 +0 EUR/USD 1,1173 +0,0008 BTC/USD Бирж. 7 921,40 -67,50 IMOEX 2 614,92 +1,68% RTSI 1 279,14 +1,82% DJIA 25 860,95 +0,71% Nasdaq 7 796,80 +1,23%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Газпром нефть ₽450 (+22,75%) прогноз Велес Капитал к 21.05.20 Купить
Alcoa $35 (+42,62%) прогноз CFRA к 18.04.20 Купить
Goldman Sachs $250 (+25,65%) прогноз Wells Fargo Securities к 16.01.20 Купить
Золото $1 305 (+1,86%) прогноз BNP Paribas к 30.06.19
ТМК ₽67 (+13,67%) прогноз КИТ Финанс к 25.03.20 Купить
Газпром нефть ₽450 (+22,75%) прогноз Велес Капитал к 21.05.20 Купить
Alcoa $35 (+42,62%) прогноз CFRA к 18.04.20 Купить
Goldman Sachs $250 (+25,65%) прогноз Wells Fargo Securities к 16.01.20 Купить
Золото $1 305 (+1,86%) прогноз BNP Paribas к 30.06.19
ТМК ₽67 (+13,67%) прогноз КИТ Финанс к 25.03.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 22 мая
USD ЦБ: 64,54 (+0,05) Quote, 12:14
Курс евро на 22 мая
EUR ЦБ: 71,97 (0) Quote, 12:14
Российский теннисист Андрей Рублев снялся с «Ролан Гаррос» Спорт, 18:07 «Газпром» подтвердил расформирование департамента с бюджетом в ₽1 трлн Бизнес, 17:58 Суд продлил арест пяти обвиняемым по делу Абызова Общество, 17:55 Эквадор назвал потраченную на содержание Ассанжа сумму Деньги, 17:54 Как стать успешным предпринимателем: 8 историй владельцев малого бизнеса РБК и «Билайн» Бизнес, 17:50 Reuters узнал о тупиковой ситуации с очисткой «Дружбы» от грязной нефти Бизнес, 17:49 США ввели санкции против производителей «Панцирь-С» и ракет для С-400 Экономика, 17:46 В РПЦ назвали абсурдом сообщения о резиденции патриарха в Пушкине Общество, 17:41 Зеленский распустил Раду и назначил досрочные выборы Политика, 17:39 Михаил Гуцериев стал претендентом на покупку Антипинского НПЗ Бизнес, 17:35 Данные 49 млн Instagram-аккаунтов знаменитостей попали в открытый доступ Технологии и медиа, 17:30 Фотографии как у Афродиты: в чем секрет успешной съемки РБК Стиль и HUAWEI, 17:25 Европейские бизнесмены назвали причины сокращения инвестиций в Россию Экономика, 17:22 382 члена конгресса попросили Трампа ужесточить санкции против России Политика, 17:21
Война санкций ,  
0 
США ввели санкции против производителей «Панцирь-С» и ракет для С-400
Военный учебный центр в Гатчине, конструкторское бюро приборостроения в Туле и завод «Авангард» в Москве, пришли к выводу в Госдепе, нарушили закон о нераспространении оружия массового уничтожения против Ирана, КНДР и других стран
Зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь» на предприятии конструкторского бюро приборостроения им. академика А.Г. Шипунова (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Госдепартамент США ввел санкции в отношении двух российских предприятий и военного учебного центра из Гатчины за нарушение американского законодательства о нераспространении оружия массового уничтожения в отношении Ирана, КНДР и Сирии. Ведомство разместило соответствующий документ (.pdf) на сайте Федерального реестра.

В черном списке фигурирует учебный центр зенитных ракетных войск в Гатчине, Тульское конструкторское бюро приборостроения и московский машиностроительный завод «Авангард». Помимо них в списке Госдепа целый ряд юрлиц из Китая и Сирии. Формально санкции вступают в силу со среды, 22 мая.

Завод «Авангард» входит в концерн «Алмаз-Антей» и является единственным производителем ракет для зенитных ракетных систем С-300 и С-400, которые поставляютcя в российскую армию и идут на экспорт.

Речь идет о нарушении закона о нераспространении [оружия массового уничтожения] в отношении Ирана, Сирии и Северной Кореи (INKSNA).

Политика
Пять лет санкций против России. Главное

INKSNA запрещает странам поставлять в Иран, Северную Корею и Сирию товары, услуги и технологии, которые перечисляются в международных «контрольных списках» (например, в Конвенции по запрещению химического оружия и других подобных). Также запрещается сотрудничество, которое приведет к стимулированию в этих страны программ разработки оружия массового поражения или баллистических ракет.

Фотогалерея 
Годы изоляции: самые продолжительные санкции США

Власти США запрещают собственным ведомствам вступать в какие бы то ни было отношения (будь то приобретение товаров и услуг или выдача лицензий на покупку товаров) с этими компаниями. Также отменяются все сделки по поставке этим компаниям оборонных товаров и услуг.

Санкции вводятся сроком на два года с возможностью продления. Конкретные сделки, за которые они введены, не раскрываются. Для российских компаний это решение вряд ли будет иметь практическое значение, так как они не участвуют в американских госзакупках и вряд ли закупали в США оборонные технологии.

Материал дополняется.

Авторы: Анна Трунина, Иван Ткачёв
Теги: Госдепартамент США, антироссийские санкции
Материалы по теме
382 члена конгресса попросили Трампа ужесточить санкции против России
Политика
Белый дом подтвердил планы добиться санкций против «Северного потока-2»
Экономика
Зеленский попросил ЕС об усилении антироссийских санкций
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter