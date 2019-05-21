США ввели санкции против производителей «Панцирь-С» и ракет для С-400

США ввели санкции против производителей «Панцирь-С» и ракет для С-400

Военный учебный центр в Гатчине, конструкторское бюро приборостроения в Туле и завод «Авангард» в Москве, пришли к выводу в Госдепе, нарушили закон о нераспространении оружия массового уничтожения против Ирана, КНДР и других стран

Зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь» на предприятии конструкторского бюро приборостроения им. академика А.Г. Шипунова (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Госдепартамент США ввел санкции в отношении двух российских предприятий и военного учебного центра из Гатчины за нарушение американского законодательства о нераспространении оружия массового уничтожения в отношении Ирана, КНДР и Сирии. Ведомство разместило соответствующий документ (.pdf) на сайте Федерального реестра.

В черном списке фигурирует учебный центр зенитных ракетных войск в Гатчине, Тульское конструкторское бюро приборостроения и московский машиностроительный завод «Авангард». Помимо них в списке Госдепа целый ряд юрлиц из Китая и Сирии. Формально санкции вступают в силу со среды, 22 мая.

Завод «Авангард» входит в концерн «Алмаз-Антей» и является единственным производителем ракет для зенитных ракетных систем С-300 и С-400, которые поставляютcя в российскую армию и идут на экспорт.

Речь идет о нарушении закона о нераспространении [оружия массового уничтожения] в отношении Ирана, Сирии и Северной Кореи (INKSNA).