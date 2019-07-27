Из России в Сербию доставили десять пехотных бронетранспортеров

Из России в Сербию доставили десять пехотных бронетранспортеров

Из России в Сербию в рамках военно-технического сотрудничества 27 июля доставили десять пехотных бронетранспортеров БРДМ-2 с комплектами запчастей. Об этом сообщается на сайте Министерства обороны Сербии.

Отмечается, что вся техника прибыла благополучно и с соблюдением международных правил, а во время авиатранспортировки не было никаких препятствий.

В заявлении министерство поблагодарило Минобороны России за успешное сотрудничество и последовательную реализацию военно-технического соглашения, а также главнокомандующего Вооруженными силами Сербии президента Александра Вучича, как сказано в заявлении, «за внимание и жертву, ради которой вооружена сербская армия, и материальное положение наших членов лучше и безопаснее».

Как сообщали румынские СМИ, Сербия должна получить от России 30 танков и 30 бронетранспортеров в соответствии с контрактом. Вучич 24 июля сообщил, что в страну доставили шесть российских БРДМ-2.