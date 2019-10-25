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Политика ,  
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Кремль сообщил об отсутствии планов встречи Путина с Бутиной

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин не планирует встречаться с россиянкой Марией Бутиной, после того как она вернется в Россию, передает корреспондент РБК.

Марию Бутину, находившуюся в США по студенческой визе, задержали в ноябре 2018 года по обвинению в лоббизме в пользу России и в работе иностранным агентом с 2015 года без должной регистрации.

Бутину приговорили к 18 месяцам тюрьмы (в июне 2019 года ей сократили срок на десять дней). 24 октября иммиграционно-таможенная служба при Министерстве внутренней безопасности США начала процедуру депортации россиянки.

25 октября стало известно, что она вернется в Россию на следующий день. По заверениям адвоката Бутиной Роберта Дрисколла, они не ждут каких-либо задержек с возвращением девушки на родину. 

Теги: Владимир Путин, Дмитрий Песков, депортация, США
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