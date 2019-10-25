Шойгу предупредил о гонке вооружений в Европе и Азии после распада ДРСМД

Выход Вашингтона из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) может привести к началу гонки вооружений не только в Европе, но и в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу на заседании совместной коллегии военных ведомств России и Белоруссии, передает «РИА Новости».



«Выход США из ДРСМД ставит под угрозу систему стратегической стабильности в мире», — заявил министр обороны. По его словам, односторонние действия стран с нарушением международного права становятся практикой международных отношений.

24 октября генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что распад ДРСМД является дополнительном фактором для наращивания трат стран альянса на оборону. По его словам, НАТО уже начало развертывание своих сил в Европе в ответ на прекращение действия договора. При этом Столтенберг отметил, что США хотят избежать новой гонки вооружений и стремятся восстановить отношения с Россией.

21 октября Шойгу заявил, что причиной выхода США из договора стало стремление сдерживать Россию и Китай. По его словам, соглашение перестало отвечать интересам Вашингтона из-за растущей военной мощи Пекина и восстановления российского оборонного потенциала.



США вышли из ДРСМД в начале августа текущего года. После этого страна провела первые испытания крылатой ракеты, которая попадала под действие договора.