Шойгу заявил о «реальной причине» выхода США из ДРСМД

По мнению главы оборонного ведомства, Вашингтон таким образом пытается сдерживать Россию и Китай. Сами же США могут развернуть ранее запрещенные ДРСМД средства для нагнетания напряженности, считает Сергей Шойгу

Сергей Шойгу (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

Причиной выхода Соединенных Штатов из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) стало желание сдерживать Россию и Китай. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу, выступая на пленарном заседании Сяншаньского форума по безопасности.

«Убеждены, что реальная причина, побудившая Вашингтон к одностороннему выходу из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, — это сдерживание Китайской Народной Республики и Российской Федерации», — приводит слова Шойгу ТАСС. По его словам, договор перестал соответствовать интересам Вашингтона на фоне растущей военной мощи Китая, а также восстановления российского оборонного потенциала и расширения военного сотрудничества между странами.

По словам Шойгу, Вашингтон заранее готовился к «разрушению договора», создавая ударные беспилотники, используя в качестве ракет-мишеней баллистические ракеты средней дальности и развертывая в Европе пусковые установки Mk 41. Министр заявил, что эту версию подтверждают испытания, которые были проведены Штатами спустя 16 дней после денонсации договора. «США провели испытания крылатой ракеты наземного базирования, которая, по заявлению самих США, поразила цель на расстоянии свыше 500 километров», — сказал он.

Шойгу также напомнил об отказе США ратифицировать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, что говорит о «разрушении многоуровневой системы безопасности» в сфере контроля над вооружениями.

Кроме того, по мнению главы Минобороны, Соединенные Штаты с целью «провокации напряженности» могут развернуть в Европе запрещенные Договором ударные средства. «Такое решение неизбежно приведет к гонке вооружений и росту конфликтного потенциала», — сказал Шойгу.